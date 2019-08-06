Коронный номер: Волочкова села на шпагат на гидроцикле

Похоже, что звезда балета решила продемонстрировать свой талант растяжки на всех имеющихся под рукой плавсредствах.

«Королева шпагата» Анастасия Волочкова разместила в Instagram новое фото с демонстрацией своей растяжки. На этот раз — на гидроцикле, правда, не на движущемся (а ведь могла же!). При этом артистка закрыла комментарии, чтобы, очевидно, отдохнуть от лести и критики со стороны подписчиков.

Вот уже несколько дней балерина отдыхает на вилле своих друзей в Греции и успела «отметиться» своим фирменным шпагатом практически на всех традиционных для отдыха объектах: в бассейне, на катере, на футбольном поле, на яхте и так далее. А недавно она даже смогла исполнить свой коронный прием в воздухе — в вертящейся подвешенной клетке.

Кстати, в начале лета шпагат 43-летней артистки попал в «Книгу рекордов России» как самый длинный — 225 сантиметров! Анастасия очень гордится этим результатом и, похоже, взяла себе за правило: ни дня без демонстрации своего коронного умения.

А где вы хотели бы увидеть шпагат Волочковой?