Завтрак с видом: Нюша поделилась фото на фоне Эйфелевой башни

Нюше в нынешнем сезоне удавалось объединить отдых и работу: она побывала на Каспии, на фестивале «Жара», на пляжном фестивале East Beach Fest, в Эстонии и, наконец, она полностью посвятила время себе и супругу Игорю Сивову. Пара улетела в Париж, чтобы в одном из самых романтичных городов мира отметить «бумажную» свадьбу.

На фото, появившемся на странице звезды в Instagram, девушка позирует утром, в белом халате и без макияжа. Нюша завтракает на балконе на фоне Эйфелевой башни. Певице предложили полакомиться свежей выпечкой, французским десертом, свежими ягодами и, конечно, кофе.

«Кому круассан?» — игриво подписала кадр Нюша.

больше по теме Нюша в комбинезоне с прозрачными вставками выступила на «Жаре» Провокационный образ понравился поклонникам певицы.

Наверняка, 28-летнюю красавицу запечатлел ее супруг, председатель федерации студенческого спорта Игорь Сивов. Напомним, Нюша родила сына в ноябре прошлого года и очень быстро пришла в форму, не став засиживаться в декретном отпуске.