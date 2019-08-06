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Завтрак с видом: Нюша поделилась фото на фоне Эйфелевой башни

В Париже певица отметила «бумажную» свадьбу с Игорем Сивовым.

Завтрак с видом: Нюша поделилась фото на фоне Эйфелевой башни
Нюша/instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюше в нынешнем сезоне удавалось объединить отдых и работу: она побывала на Каспии, на фестивале «Жара», на пляжном фестивале East Beach Fest, в Эстонии и, наконец, она полностью посвятила время себе и супругу Игорю Сивову. Пара улетела в Париж, чтобы в одном из самых романтичных городов мира отметить «бумажную» свадьбу.

На фото, появившемся на странице звезды в Instagram, девушка позирует утром, в белом халате и без макияжа. Нюша завтракает на балконе на фоне Эйфелевой башни. Певице предложили полакомиться свежей выпечкой, французским десертом, свежими ягодами и, конечно, кофе.

«Кому круассан?» — игриво подписала кадр Нюша.

Наверняка, 28-летнюю красавицу запечатлел ее супруг, председатель федерации студенческого спорта Игорь Сивов. Напомним, Нюша родила сына в ноябре прошлого года и очень быстро пришла в форму, не став засиживаться в декретном отпуске.

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Завтрак с видом: Нюша поделилась фото на фоне Эйфелевой башни
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