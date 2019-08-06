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Отдыхающий на Крите Киркоров вспомнил Лазурный берег Франции

Филипп прибыл в Грецию с сыном и дочерью на частном самолете.

Отдыхающий на Крите Киркоров вспомнил Лазурный берег Франции
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Однако пока Киркоров не торопится делиться с подписчиками кадрами с берегов залива Мирабелло. Мыслями Филипп все еще во Франции.  В Instagram певца появился кадр с отдыха в Сан-Тропе, где он провел с семьей несколько восхитительных дней.

«Лазурный берег, Сан-Тропе… Люблю, когда окружает красота», — подписал кадр Филипп.

Летом Киркоров старается не отпускать от себя сына и дочь: не только на отдыхе, но и на работе. Так, музыкант взял детей с собой в Баку на фестиваль «Жара», где он выступил на открытии события.

В Сан-Тропе Мартин и Алла-Виктория повсюду сопровождали отца, даже в ночном клубе, что, кстати, вызвало множество нареканий в Сети, особенно со стороны мам. Последние посчитали, что малышам со взрослыми на ночных тусовках делать нечего.

Певец разместил видео, где он вместе с наследниками веселится в одном из самых дорогих увеселительных заведений в Сан-Тропе. Но, конечно, на Лазурном берегу удалось еще и покупаться, позагорать и посетить парк аттракционов.

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Отдыхающий на Крите Киркоров вспомнил Лазурный берег Франции
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