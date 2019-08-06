Умеет и практикует: 68-летний Олег Газманов сделал стойку на руках

Несмотря на вроде бы почтенный возраст — 68 лет, Олегу Газманову больше 40 не дашь. И народный артист России подтверждает это не только внешним видом, но и отменной физической формой.

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Газманов-старший опубликовал видео, где продемонстрировал, как легко делает стойку на руках. Неудивительно, что на своих концертах он двигается на сцене словно юноша. А ведь мало кому известно, что в молодости у него была серьезная травма позвоночника, из-за чего ему, мастеру спорта, пришлось уйти из гимнастики.

Как же Олегу Газманову удается при насыщенном графике выступлений и бесконечных перелетов оставаться в отличной физической форме? Он знает секрет, который никогда не скрывал. Противостоять годам можно, если по утрам делать зарядку. Так, певец ежедневно тратит на этот ритуал 15-минут — разогревается, делает растяжку, а затем отжимается.

А днем, при возможности, катается на велосипеде или бегает трусцой с собакой в Серебряном Бору. И пробежки: от трех до пяти километров два-три раза в неделю.