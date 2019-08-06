Объявившие о расставании Марюс Вайсберг и Бардо вместе отдыхают в Испании

История любви Натальи Бардо и Марюса Вайсберга свидетельствует о том, что профессия часто накладывает свой отпечаток. Развитие отношений актрисы и режиссера и повороты их романа могут стать основой сюжета очередного фильма Вайсберга. Не успели поклонники пары смириться с тем, что они расходятся, как появилось другое известие: Бардо и Вайсберг вместе проводят отпуск в компании 3-летнего сына Эрика. Об этом сообщил портал «Вокруг ТВ», сославшись на жену Александра Реввы Анжелику. Вся компания — Ревва с супругой и дочерьми, Марис, Наталья и Эрик проводят время за границей. Но Бардо и Вайсберг об этом умалчивают, публикуя фото из отпуска по отдельности.

О романе бывшей участницы проекта «Дом-2» и режиссера стало известно в 2015 году. Наталья моложе Марюса на 17 лет. В 2016 году актриса родила сына, которого назвали Эриком — в честь отца режиссера. Пара долго скрывала лицо мальчика и только на его 3-летие Марюс опубликовал в Сети фото наследника.

Когда Бордо была в положении, она обнародовала снимок роскошного букета с запиской «Моей прекрасной невесте», намекая на предстоящую свадьбу. Однако торжество так и не состоялось, как говорят, из-за занятости жениха и невесты.

В июне этого года один из поклонников актрисы сделала комплимент под фото Марюса и Натальи: «Какая чудесная пара». На что Наталья ответила: «Да мы уже и не пара». Тем не менее бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают сына.