«Инфаркт изменил мою жизнь»: Бандерас поделился неприятными воспоминаниями

Антонио Бандерасу 10 августа исполняется 59 лет, за несколько дней до праздника актер рассказал The Sunday Times о главных событиях своей жизни. В их числе – инфаркт, который он пережил в январе 2017 года.

Сердечный приступ случился с артистом зимой 2017 года в Англии, сразу по окончанию съемок фильма «33». Эта картина основана на реальных событиях. Она рассказывает о трагическом случае с шахтерами, которых засыпало под землей. Бандерас признался, что сильно сопереживал героям киноленты. После съемок он почувствовал боль в области сердца и «скорая» доставила его в клинику. К счастью, все обошлось, любимец публики встал на ноги сегодня вновь ведет активный образ жизни.

После случившегося актер решил кардинально изменить свою жизнь, он признался, что не был идеальным.

«Я проходил через нее с собственным дерьмом», — заявил Бандерас.

Теперь он понял, что он ровно такой же человек, как и все люди на этой земле, стал проще. И у него появилось сумасшедшее желание как можно больше сделать хорошего на этой Земле.