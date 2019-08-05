Рустам Солнцев опубликовал фото с возлюбленной

Шоумен Рустам Солнцев любит подержать публику в напряжении, возможно, именно поэтому издательство «Эксмо» заказало у него книгу про историю хайпа на Руси.

Пару недель назад в своем блоге он объявил, что у него есть девушка, с которой в ближайшее время он летит на Мальдивы. Однако, кто она такая, уточнять не стал, лишь ответив, что «хорошая». С учетом бытующих слухов о его нетрадиционной ориентации, в слова Солнцева тогда мало кто поверил.

И вот свершилось – начинающий писатель выложил в Сеть фотографию со своей возлюбленной из аэропорта. На снимке шоумен нежно целует и обнимает хрупкую блондинку в стильных джинсах. Прямо на пол брошена женская сумка и книга, как бы намекающая на то, что любимая-то совсем не дура. Увы, но лицо девушки скрыто – Рустам как бы невзначай отвернул ее от камеры. Кое-кто из шутников уже написал: «Бузова? Так и знала!»