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Рустам Солнцев опубликовал фото с возлюбленной

Экс-звезда «Дома-2» вместе со своей девушкой отправляется в путешествие на Мальдивы.

Рустам Солнцев опубликовал фото с возлюбленной
Рустам Солнцев/instagram.com/rustamsolncev_/?hl=ru

Шоумен Рустам Солнцев любит подержать публику в напряжении, возможно, именно поэтому издательство «Эксмо» заказало у него книгу про историю хайпа на Руси.

Пару недель назад в своем блоге он объявил, что у него есть девушка, с которой в ближайшее время он летит на Мальдивы. Однако, кто она такая, уточнять не стал, лишь ответив, что «хорошая». С учетом бытующих слухов о его нетрадиционной ориентации, в слова Солнцева тогда мало кто поверил.

И вот свершилось – начинающий писатель выложил в Сеть фотографию со своей возлюбленной из аэропорта. На снимке шоумен нежно целует и обнимает хрупкую блондинку в стильных джинсах. Прямо на пол брошена женская сумка и книга, как бы намекающая на то, что любимая-то совсем не дура. Увы, но лицо девушки скрыто – Рустам как бы невзначай отвернул ее от камеры. Кое-кто из шутников уже написал: «Бузова? Так и знала!»

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Рустам Солнцев опубликовал фото с возлюбленной
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