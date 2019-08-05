«Когда что-то дают, надо брать!»: дочка Бони порадовалась гостиничным подаркам

Виктория Боня показала своим подписчикам в Instagram, как она отдыхает со своей дочерью Анджелиной. Кроме того, что их отпуск проходит на территории пятизвездочного отеля в Испании, он практически ничем не отличается от среднестатистического в России.

На видео, которое выложила в блог звезда «Дома-2», Анджелина жадно хватает подарок отеля – леденец на палочке, вначале гладит его, обнимает и даже целует несколько раз, приговаривая: «Когда что-то дают, надо брать!». Затем берет другой презент от гостиницы – игрушку-лизун и тоже с воодушевлением играет в него. Неизбалованность ребенка сразу покоряет сердца подписчиков.

Чуть позже телезвезда вышла во двор и просто побегала с дочерью наперегонки босяком. Анджелина до цели так и не добежала – упала, а строгая мать, вместо того, чтобы пожалеть дочь, заявила, что она жульничает.

Напомним, Анджелину 37-летняя Виктория родила от миллионера из Монако Алекса Смерфита. После разрыва отношений с русской красавицей он претендовал на опекунство, однако девочка все-таки осталась с мамой.