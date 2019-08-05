ЗВЕЗДЫ

Королеве придется выложить 500 тысяч фунтов на ремонт Сандрингема

Вся северная часть поместья в графстве Норфолк находится в строительных лесах.

Королеве придется выложить 500 тысяч фунтов на ремонт Сандрингема
Елизавета II затеяла ремонт. Фото: Global Look Press

После шумихи вокруг дома Сассексов во Фрогморе, на ремонт которого ушло порядка трех миллионов долларов из денег налогоплательщиков, Ее Величество, по всей видимости, решила не дразнить гусей и собирается оплатить ремонт поместья Сандрингем из своего кармана.

В данный момент вся северная часть резиденции находится в строительных лесах. Посетителям, которые приезжают в поместье, приносят извинения за неудобства из-за ремонтных работ.

Сообщается, что перечень включает в себя ремонт большой площади крыши, которая не перекрывалась с 1870 года. Особо подчеркивается, что работы были заранее запланированы именно на это время из-за благоприятных погодных условий.

Отмечается, что весь ремонт финансируется из личного кошелька Елизаветы II. По оценкам специалистов, он обойдется ей в 500 тысяч фунтов стерлингов (порядка 40 миллионов рублей).

В Букингемском дворце отказались давать какие-либо комментарии, мотивируя это тем, что поместье является частным владением королевы и у них нет таких полномочий.

Король Георг V, дед Елизаветы II, и Георг VI, ее отец, оба умерли в Сандрингеме, напоминает Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIнедвижимостьремонт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Королеве придется выложить 500 тысяч фунтов на ремонт Сандрингема
Интересно?
Поделись с друзьями: