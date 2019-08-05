Королеве придется выложить 500 тысяч фунтов на ремонт Сандрингема

Вся северная часть поместья в графстве Норфолк находится в строительных лесах.

После шумихи вокруг дома Сассексов во Фрогморе, на ремонт которого ушло порядка трех миллионов долларов из денег налогоплательщиков, Ее Величество, по всей видимости, решила не дразнить гусей и собирается оплатить ремонт поместья Сандрингем из своего кармана.

В данный момент вся северная часть резиденции находится в строительных лесах. Посетителям, которые приезжают в поместье, приносят извинения за неудобства из-за ремонтных работ.

Сообщается, что перечень включает в себя ремонт большой площади крыши, которая не перекрывалась с 1870 года. Особо подчеркивается, что работы были заранее запланированы именно на это время из-за благоприятных погодных условий.

Отмечается, что весь ремонт финансируется из личного кошелька Елизаветы II. По оценкам специалистов, он обойдется ей в 500 тысяч фунтов стерлингов (порядка 40 миллионов рублей).

В Букингемском дворце отказались давать какие-либо комментарии, мотивируя это тем, что поместье является частным владением королевы и у них нет таких полномочий.

Король Георг V, дед Елизаветы II, и Георг VI, ее отец, оба умерли в Сандрингеме, напоминает Express.