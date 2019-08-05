Забавы прошлого: принц Филипп отпустил колкость в адрес беременной Елизаветы II

Герцог Эдинбургский славится своими едкими высказываниями. В свое время не избежала его острого язычка и королева.

Хотя принц Филипп и не носит корону, он уже давно снискал себе титул «короля троллинга». От его острого язычка не раз доставалось придворным и королевским особам. Его царственной женушке после приходилось писать извинительные письма за поведение своего благоверного.

Однако герцог Эдинбургский не стеснялся порой задевать и Елизавету II, даже тогда, когда она находилась в деликатном положении. В 1959 году Ее Величество была беременна третьим ребенком.

Принц Филипп, как оказалось, воспринимал появление еще одного наследника без какого-либо энтузиазма, о чем не преминул сообщить.

«Люди ждут своего первенца с нетерпением. Второго они хотят точно так же. Если же появляется третий, то они принимают это как нечто естественное, как будто они не старались для этого изо всех сил», — выдал он.

Отметим, что хотя Елизавета II и сама не против хороших шуток, иногда муж доводил ее до белого каления. Однажды он спрятал в буфет ее любимого корги, за что на герцога обрушилась вся сила монаршего гнева, пишет Express.