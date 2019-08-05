Как принцесса: Лиза Галкина рассказала о хороших манерах с веером в руках

В свои 5 лет малышка не перестает поражать творческими задатками.

5-летняя Лиза Галкина продолжает удивлять поклонников своей артистичностью. В Instagram появилось новое видео с девочкой, которое, судя по всему, снял ее звездный отец. На ролике малышка рассказывает, что пьет не из поильника, а из чашки. Но при этом маленькая модница машет веером и сумочкой, будто играет на сцене.

Папа спросил дочку, обязательно ли ей говорить о себе с данным реквизитом в руках.

«Обязательно. Чтобы было красиво», — уверенно заявила в ответ Лиза.

Потом она добавила, что такие аксессуары носят с собой принцессы, королевы, невесты и, конечно же, ее мама.

Напомним, Лиза и ее брат Гарри родились у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в 2013 году посредством суррогатного материнства. У девочки набралась уже целая армия поклонников в социальных сетях, которые предрекают ей большое творческое будущее. Кстати, Лиза все больше становится похожа на молодую Аллу Борисовну.

А вам нравится наблюдать, как растет Лиза?