ЗВЕЗДЫ

32-летняя Чиповская заявила, что не хочет иметь детей

Актриса разоткровенничалась с поклонниками в соцсети.

32-летняя Чиповская заявила, что не хочет иметь детей
Анна Чиповская. фото: globallookpress.com

Анна Чиповская — известная молодая актриса. Ей довелось сняться в нескольких частях фильма «Елки», в историческом детективе «Победители» и сериале «Пекарь и красавица». Она также поднималась на сцену театра МХТ имени Чехова и играла в мюзикле «Ромео и Джульетта». О своей личной жизни девушка предпочитает не говорить. Известно, что она встречалась с креативным директором рекламного агентства Даниилом Сергеевым, но их роман закончился в 2017 году.

Ходили слухи, что влюбленные расстались из-за ревности мужчины. Позже на съемках фильма «Гороскоп на удачу» Анна познакомилась с Дмитрием Ендальцевым. Симпатия вскоре переросла в настоящие чувства. А этим летом поклонники заметили на заветном пальчике девушки кольцо, похожее на помолвочное. Они, конечно, сразу заговорили о скорой свадьбе. Однако в августе Чиповская разоткровенничалась с поклонниками.

Актриса дала понять, что не собирается замуж в ближайшем будущем. Более того, она пока также не хочет иметь детей. По словам Анны, в последнее время она очень часто слышит слово «пора», но звезда считает, что ей спешить совершенно некуда.

«Мне 32, я счастлива и в данный момент моей жизни не хочу, например, вступать в брак или заводить детей. Я вообще считаю, что не все люди в мире обязаны их иметь», — пояснила актриса.

Она подчеркнула, что хочет жить только настоящим, а вот неизведанное будущее ей совсем не интересно. Также девушка отметила, что это ее выбор и ее жизнь. Она считает, что людям пора прекратить диктовать другим свои условия «абсолютного счастья».

Многие поклонники ее поддержали. Некоторые девушки признались, что распечатают откровения Анны и повесят на видном месте. Как оказалось, не только она свободна в своих суждениях и хочет уйти от стереотипов. Но нашлись и те, кто полностью уверен, что уже через несколько лет Чиповская свое мнение точно поменяет и относительно свадьбы, и относительно наследников.

А вы согласны с рассуждениями актрисы?

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32-летняя Чиповская заявила, что не хочет иметь детей
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