Илон Маск объединил Елизавету II и «Телепузиков»

Экстравагантный миллиардер и изобретатель разместил забавный коллаж в своей соцсети.

Елизавета II известна своей любовью к ярким нарядам. Хотя синий цвет и является особой слабостью Ее Величества, в ее гардеробе найдется одежда всей палитры — фиолетовая, красная, зеленая, желтая, не говоря уже о персиковых, розовых и других оттенках.

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По всей видимости, это буйство красок и заставило миллиардера и изобретателя Илона Маска сделать королеву героиней пародии на «Телепузиков».

В своем Twitter он разместил коллаж, где на фоне декораций детского шоу поместил четыре фигурки Елизаветы II.

Свое творение Маск подписал «Телепуз», сопроводив его эмодзи в виде пчелы. Сетевые сыщики разгадали ребус — королева + пчела = пчеломатка, однако, что именно он хотел этим сказать, они понять не смогли.

Впрочем, есть вероятность, что таким образом Маск намекнул на новую сферу благотворительной деятельности внука королевы. Принц Гарри вместе с Меган намерены спасать пчел и уже подписались на аккаунт соответствующей организации.