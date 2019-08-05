«Мечтала о пышном бюсте»: Кравец объяснила, почему согласилась на импланты

Певица вспомнила о своей операции по увеличению груди, которую она сделала в Швейцарии.

Алена Кравец в своей звездной колонке для сайта Teleprogramma.pro рассказала о том, почему в свое время она решилась на пластику груди. Певица заранее определилась с клиникой и медперсоналом, улетев в Швейцарию.

С юных лет девушка подрабатывала моделью, свою карьеру Алена строила за рубежом — в Италии и Соединенных Штатах. Уже тогда знаменитость понимала: ее внешность привлекает внимание мужчин. Среди поклонников певицы были весьма состоятельные и обеспеченные люди.

Кравец была довольна внешностью, но все-таки задумывала об увеличении груди. Девушка хотела получить идеальное тело без изъянов.

«С юности мечтала о пышном бюсте», — призналась певица.

По словам Алены, еще в детстве она отличалась стройностью и была очень худенькой. Повзрослев, ей так и не удалось набрать жировую массу. Благодаря этому Кравец и смогла занять свое место в модельном бизнесе. Несмотря на видимый успех, девушка обратилась к пластическим хирургам, доверив им свое тело. На операцию Алена отправилась только после рождения дочки.

Певца не скрывает: она серьезно относится к своему здоровью и не забывает посещать кабинет маммолога. При необходимости девушка готова избавиться от имплантов.