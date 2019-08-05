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Наталья Водянова украсила обложку китайского глянца

Для фотосессии модель облачилась в белый плащ и ботильоны.

Наталья Водянова украсила обложку китайского глянца
Наталья Водянова. фото: eastnews.ru

Наталья Водянова начала покорять индустрию моды еще в подростковом возрасте и смогла добиться невероятных высот. Девушка дружит с именитыми модельерами, становится участницей и гостьей всех значимых показов, а также регулярно снимается для глянца. Этим летом ей удалось немного отдохнуть с семьей в Испании. Несколько дней она загорала и общалась со своими детьми, но потом все же вернулась к работе.

В июле Наталья опубликовала свое фото. В кадре она позирует в прыжке на сером фоне. При этом модель была облачена в белый плащ и ботильоны на шпильке. Она предложила любому желающему принять участие в конкурсе и получить возможность, чтобы его работа попала на обложку китайского Vogue. Нужно было просто креативно обработать снимок. И вот 5 августа Водянова поделилась работой Тамары Перейры из Бразилии, которая стала победительницей.

Она сделала так, будто на снимке Наталья парит в космосе. Иллюстрация для журнала получилась очень захватывающей. Модель поздравила девушку. А вот поклонники принялись обсуждать снимок. Многие отметили, что на нем Водянову сложно узнать с первого взгляда. «На себя не похожа», «Что-то на себя не похожа», «Сама нежность», «Очень красивая», «Очень красивая обложка! Вам очень идёт этот цвет волос», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в фотосессии Наталья также снялась со своими коллегами Ду Цзюань и Суи Ох. Они облачились во все красное. Примечательно, что русская красавица на снимке позирует в вязаном платье и туфлях с перьями, а вот ее напарницы — в ботфортах.

«В красном женщины постоянно прогрессируют на всех этапах. В течение последних 14 лет мы пытались уловить красоту и дух современных женщин: три супермодели шли с нами, постоянно прорываясь через свои границы, постоянно осваивая новые области и превращаясь из молодых девушек в зрелых женщин», — поделились редакторы журнала.

Как вам новый образ супермодели?

 

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Наталья Водянова украсила обложку китайского глянца
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