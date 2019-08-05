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«Должна быть леди, а не девкой»: биограф набросилась на Меган Маркл

Леди Колин Кэмпбел никогда не стеснялась высказывать свое мнение о герцогине Сассекской.

«Должна быть леди, а не девкой»: биограф набросилась на Меган Маркл
Меган Маркл призвали изменить линию поведения. Фото: Global Look Press

Королевский биограф Колин Кэмпбелл славится своим острым языком. Под ее раздачу угодила и Меган Маркл. Писательница стала гостьей утреннего шоу Good Morning Britain, где высказалась по поводу герцогини Сассекской.

Она полагает, что Маркл уже следует принять правила игры королевской семьи, так как поведение этакой «выскочки» плохо сказывается на институте монархии, намекнула она на шумиху с Vogue.

По ее мнению, герцогине следовало бы уже перестать вести себя как актриса. «У меня есть ужасное подозрение, что Меган не понимает вещей, которые ей бы следовало понимать», — высказалась она.

«Есть большая разница между тем, когда ты пробиваешься со дна на звездный олимп, и тем, что значит быть леди или королевской особой», — продолжила 69-летняя Кэмпбелл, добавив, что в этом случае все по-другому и ценности совершенно иные.

«Меган следует быть леди, а не уличной девкой», — отрезала Колин. «Королевские особы не ведут себя как селебрити. Это дешево, вульгарно и безответственно!» — цитирует биографа The Sun.

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«Должна быть леди, а не девкой»: биограф набросилась на Меган Маркл
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