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Собчак намекнула, почему рассталась с Виторганом

Телеведущая поделилась теорией о том, на каком основании люди сходятся.

Собчак намекнула, почему рассталась с Виторганом
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак летние каникулы проводит на Сардинии. Она загорает на пляже и играет с сыном Платоном, которому в ноябре исполнится три года. С отцом малыша, Максимом Виторганом, телеведущая рассталась не так давно, но они поддерживают общение.

К слову, у артиста, по слухам, появилась новая избранница. Светская львица тоже времени не теряла. Она встречается с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, они уже назначили дату свадьбы.

Пока слухи о скором бракосочетании Собчак не прокомментировала. Однако сам режиссер не скрывает чувств к телеведущей и даже публично признается ей в любви. 5 августа блондинка решила поделиться теорией о том, как образовываются пары. Она намекнула на то, почему все же рассталась с Виторганом, прожив с ним шесть лет.

«Вчера долго сидели теплой компанией, и один мой друг очень верную мысль высказал. Что, мол, люди сходятся не на основании достоинств друг друга, а на основании недостатков. Через первые пару лет проходит очарование и ослепление и тогда два человека начинают ясно видеть не только хорошее друг в друге, но и плохое, недостатки. И вот тут принимается важное решение — можешь ты с этими недостатками жить или не можешь. По этой логике, надо искать человека не с вдохновляющими качествами, а с приемлемыми недостатками», — написала Собчак.

Она также опубликовала новое фото, на котором запечатлена в стильном костюме с принтом в виде осенних листьев. Свободная блузка оголила плечи, а брюки клеш сделали силуэт более вытянутым. Образ светская львица дополнила соломенной шляпой и туфлями на шпильке. Поклонники восхитились нарядом Ксении, а вот с ее теорией согласились далеко не все.

А вы как отнеслись к теории Собчак о людях и их недостатках?

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Тэги:

звездный стильКсения СобчакКсения Собчак и Максим Виторган

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Собчак намекнула, почему рассталась с Виторганом
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