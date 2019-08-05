Меган и Гарри так и не подписались на аккаунт Кейт и Уильяма

Герцог и герцогиня Сассекские, как и обещали, опубликовали список 15 организаций, за деятельностью которых будут следить в течение августа.

На прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри неожиданно отписались от всех профилей в Instagram. Под «раздачу» попал и профиль Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Позже Сассексы объяснили, что «обнулили» страничку для того, чтобы выбрать именно объекты для своей благотворительной деятельности.

Они попросили пользователей подсказать название фондов, а после пообещали выбрать 15 из них и объявить о результатах в понедельник, 5 августа.

Свое обещание Сассексы сдержали. В Instagram появился пост, где они опубликовали список «фаворитов». Среди них оказались фонды по защите львов, пчел и детей.

В своем посту чета поблагодарила всех причастных к этому событию. Супруги подчеркнули, что счастливы влиться в ряды этих организаций.

Однако остроглазые подписчики обратили внимание, что в числе вновь прибывших на страничку Сассексов по-прежнему отсутствует профиль Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Теперь им остается лишь гадать, означает ли это новый виток в «войне принцесс» или Сассексы просто решили использовать свой аккаунт только по делу.