На стиле: Кудрявцева в платье-oversize прогулялась по Парижу

Лера Кудрявцева этим летом много путешествует. Она успела провести время с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и подрастающей дочкой Марией в Майами. Затем съездила в Сингапур, где встретилась с подругами. На этом телеведущая останавливаться не стала. Проведя несколько недель дома, она в начале августа уехала с семьей во Францию. И первым делом там устроила фотосессию с наследницей, которой скоро исполнится годик.

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На отдыхе Лера расслабляется, балует себя местной едой и даже пиццей, а также много гуляет. В 48 лет телеведущая выглядит очень молодо и обладает стройной фигурой, поэтому может позволить себе облачаться в самые смелые наряды. Однако она предпочитает выглядеть женственно и элегантно. Так, для очередной прогулки по Парижу Кудрявцева надела платье-oversize из легкой ткани и с цветным принтом.

Она разулась, так как под ногами у нее был песок, а образ дополнила миниатюрными солнцезащитными очками. В этот день Лера не только полежала у фонтана на лежаке, но и побывала в Парке аттракционов. Она рискнула прокатиться лишь на некоторых из них, но потом пожалела, что сделала это. Она села на карусель с подвесными сиденьями, но не знала, что в итоге все будет происходить на довольно большой высоте. Описывая ситуацию, звезда не сдержалась и употребила нецензурные слова.

«Сели, значит, и закружили ввысь до небес. Я вспомнила все свои грехи и готовилась взмыть в небо, потому что, по моим раздумьям, цепочка должна была, конечно, оторваться и мой прах был бы рассеян по Парижу», — рассказала о впечатлениях телеведущая.

А вам нравится стиль Кудрявцевой?