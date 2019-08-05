Петросян дал напутствие мальчику, мечтающему стать юмористом

73-летний Евгений Петросян совмещает приятное с полезным: в августе он гастролирует и одновременно отдыхает в Крыму. Там же ветеран отечественного телевидения посетил образовательный форум молодых юмористов. А с одним из его юных участников даже устроил приватную беседу.

«Андрюша Полозов из Новосибирска осуществил свою мечту. Он хотел познакомиться со мной, потому что с детства мечтал стать артистом этого жанра. Я, конечно, с радостью с ним познакомился и поделился разными мыслями на этот счет, чтобы мальчик смог ориентироваться в самом начале своего пути», — рассказал Евгений Ваганович своим подписчикам в Instagram.

В комментариях некоторые поклонники Петросяна посетовали, что уже несколько десятков лет мечтают познакомиться с артистом, но им не везет так, как юному Адрюше.

Добавим, что там же, в Крыму, отдыхает и 30-летняя помощница Петросяна Татьяна Брухунова, из-за которой якобы рухнул многолетний брак юмориста с Еленой Степаненко. Однако, совместных фотографий пара не публикует.

А вы бы хотели лично встретиться с Евгением Вагановичем?