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Петросян дал напутствие мальчику, мечтающему стать юмористом

Евгений Ваганович посетил образовательный форум в Крыму.

Петросян дал напутствие мальчику, мечтающему стать юмористом
Евгений Петросян передает опыт молодым. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

73-летний Евгений Петросян совмещает приятное с полезным: в августе он гастролирует и одновременно отдыхает в Крыму. Там же ветеран отечественного телевидения посетил образовательный форум молодых юмористов. А с одним из его юных участников даже устроил приватную беседу.

«Андрюша Полозов из Новосибирска осуществил свою мечту. Он хотел познакомиться со мной, потому что с детства мечтал стать артистом этого жанра. Я, конечно, с радостью с ним познакомился и поделился разными мыслями на этот счет, чтобы мальчик смог ориентироваться в самом начале своего пути», — рассказал Евгений Ваганович своим подписчикам в Instagram.

В комментариях некоторые поклонники Петросяна посетовали, что уже несколько десятков лет мечтают познакомиться с артистом, но им не везет так, как юному Адрюше.

Добавим, что там же, в Крыму, отдыхает и 30-летняя помощница Петросяна Татьяна Брухунова, из-за которой якобы рухнул многолетний брак юмориста с Еленой Степаненко. Однако, совместных фотографий пара не публикует.

А вы бы хотели лично встретиться с Евгением Вагановичем?

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Петросян дал напутствие мальчику, мечтающему стать юмористом
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