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Савельева замерзла на концерте Дженнифер Лопес

Экс-солистка группы «Фабрика» отправила личного водителя домой за теплыми вещами.

Савельева замерзла на концерте Дженнифер Лопес
Саша Савельева (Фото: Globallookperss.com)

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева оказалась в числе российских знаменитостей, купивших билет на концерт Дженнифер Лопес в Москве. Позже на личной страничке в Instagram супруга Кирилла Сафонова прокомментировала выступление американской исполнительницы.

Саша и не предполагала, что она попадет на открытый стадион. Выбирая вечерний наряд, девушка не сомневалась: при большом скоплении народа ей станет жарко в душном помещении. Но уже к началу мероприятия Савельева сильно замерзла и продрогла.

Согреться певице не помогли ни танцы, ни зажигательные хиты Дженнифер Лопес. И тогда Савельева проявила смекалку, отправив личного водителя домой за теплыми вещами. Муж исполнительницы — Кирилл Сафонов -позаботился о том, чтобы передать возлюбленной заранее приготовленную сумку со всем необходимым. Получив толстовку и куртку, Саша все-таки смогла насладиться шоу.

Артистка не скрывает: как кормящая мама, она боялась застудить грудь. К счастью, певица не простудилась. Примечательно, что четырехмесячного сына Леона она доверила заботам мужа. Кирилл Сафонов провел вечер в компании с малышом, отпустив супругу на концерт.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

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Савельева замерзла на концерте Дженнифер Лопес
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