ЗВЕЗДЫ

Сила слухов: Банщикова за один день рассталась с мужем и сохранила брак

О конфликте звезды «Ищейки» и ее мужа-адвоката рассказали анонимные источники СМИ.

Сила слухов: Банщикова за один день рассталась с мужем и сохранила брак
Анна Банщикова/ instagram.com/banshikova_anna/?hl=ru

Актриса Анна Банщикова и Всеволод Шаханов практически всегда жили как кошка с собакой. Оба темпераментные, они часто ссорились и говорили друг другу колкие слова. Но до развода дело не доходило. И вот, как пишет ЭГ, Анна все-таки собралась официально порвать отношения. Повод – многомиллионные долги мужа.

Как сообщают анонимные источники газеты, адвокат набрал в долг огромные суммы денег, но вернуть их не смог. К настоящему времени состоялось даже несколько судов по этому поводу. Чтобы хоть как-то расквитаться с кредиторами, Шаханов тайно забрал деньги своей жены. Но она не смогла простить такой подлости и порвала с ним отношения.

Любопытно, что в этот же вечер портал «Вокруг ТВ» сообщил, что в семье Банщиковой и Шаханова на самом деле никаких конфликтов нет и развода не предвидится. А все эти слухи распускают исключительно завистники звездной пары.

Известно, что у 44-летней Анны и 49-летнего Всеволода трое совместных детей: сыновья Миша и Саша 12 и 10 лет, а также двухлетняя дочка Маша. Ранее актриса была замужем за музыкантом Максимом Леонидовым. По слухам, певец поймал ее с любовником в автомобиле, который он же и подарил. Именно Банщиковой Леонидов посвятил знаменитую песню «Девочка-виденье».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисаактриса и режиссерАнна БанщиковАнна БанщиковаАнна Банщикова последние новостикиноактрисаЛучшая актриса

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сила слухов: Банщикова за один день рассталась с мужем и сохранила брак
Интересно?
Поделись с друзьями: