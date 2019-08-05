Сила слухов: Банщикова за один день рассталась с мужем и сохранила брак

Актриса Анна Банщикова и Всеволод Шаханов практически всегда жили как кошка с собакой. Оба темпераментные, они часто ссорились и говорили друг другу колкие слова. Но до развода дело не доходило. И вот, как пишет ЭГ, Анна все-таки собралась официально порвать отношения. Повод – многомиллионные долги мужа.

Как сообщают анонимные источники газеты, адвокат набрал в долг огромные суммы денег, но вернуть их не смог. К настоящему времени состоялось даже несколько судов по этому поводу. Чтобы хоть как-то расквитаться с кредиторами, Шаханов тайно забрал деньги своей жены. Но она не смогла простить такой подлости и порвала с ним отношения.

Любопытно, что в этот же вечер портал «Вокруг ТВ» сообщил, что в семье Банщиковой и Шаханова на самом деле никаких конфликтов нет и развода не предвидится. А все эти слухи распускают исключительно завистники звездной пары.

Известно, что у 44-летней Анны и 49-летнего Всеволода трое совместных детей: сыновья Миша и Саша 12 и 10 лет, а также двухлетняя дочка Маша. Ранее актриса была замужем за музыкантом Максимом Леонидовым. По слухам, певец поймал ее с любовником в автомобиле, который он же и подарил. Именно Банщиковой Леонидов посвятил знаменитую песню «Девочка-виденье».