Эпизод из прошлого: Токарев обрел счастье с женой, которая была на 43 года его младше

Программа «Судьба человека» на канале «Россия-1» была посвящена певцу Вилли Токареву, который скончался 4 августа. Ранее он был гостем ведущего Бориса Корчевникова, где рассказывал о своей личной жизни.

Певец отмечал во время программы, что свою настоящую любовь нашел только в третьем браке с киноведом Юлией Бединской, которая на 43 года его моложе. «Мы познакомились в метро. Я опаздывал на самолет, который должен был отвезти меня во Франкфурт. Трех остановок мне хватило, чтобы понять, что это женщина моей мечты», — рассказывал музыкант.

По словам Токарева, он целый год ухаживал за будущей супругой. Причем общался с ней на «вы». В итоге она родила ему двух детей – дочь и сына. «Она с отличием окончила ВГИК. Снимает в Америке фильмы. Она очень востребована среди поклонников. Но я смог ее завоевать, и мы расписались. Она у меня коллекционирует кукол. Я ей привожу их из разных государств. Попадаются и очень дорогие. По полторы тысячи долларов», — заметил тогда он.

Как отмечал певец, рядом с женой он не чувствовал возрастного барьера. «Мне вообще цыганка нагадала, что я проживу до 120 лет. Я прекрасно себя чувствую», — говорил он во время программы. Напомним, что музыкант умер в возрасте 84 лет.