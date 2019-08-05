Выше мамы на голову: Дубцова показала 13-летнего сына Артема

Ирина Дубцова стало известна благодаря «Фабрике звезд». В то время у нее закрутился роман с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным, за которого она в итоге вышла замуж. В 2006 году певица родила сына Артема, но это не спасло ее брак от распада. Спустя два года супруги развелись, но сохранили дружеские отношения. Артистка всегда много работает, но при этом находит время на своего наследника.

Сейчас Артему уже 13 лет. Когда Ирина позирует с ним на фото, то многие принимают ее за сестру юноши, так молодо она выглядит. Если раньше наследник звезды с удовольствием позировал перед фотокамерой, то теперь его нужно уговаривать это сделать. Похоже, что на отдыхе Монако певице удалось уговорить сына на фотосессию. В соцсети она опубликовала снимок, на котором позирует черных брюках с белой полоской и белоснежной тунике. Дубцова обнимала своего наследника, облаченного во все черное.

«Я на каблуках и мой „маленький малыш“», — написала она.

Как оказалось, юноша уже перерос маму на целую голову. Его рост составляет 174 см. «Ирина, так вы оказывается маленькая и миниатюрная, а будучи на концертах кажетесь высокой и статной», «У такой шикарной мамы такой красавец сынок», «Очень красивая фотография! И вы прекрасны, Ирина!», — прокомментировали пост подписчики. К слову, у Артема появляется аллергия в период цветения растений, поэтому летом мама вывозит его за границу.

Поклонники считают, что Ирина избаловала своего сына. Она покупает ему дорогие подарки и дает водить свою машину, хоть и на территории коттеджного поселка. Некоторые пользователи уверены что юноша растет высокомерными закомплексованным. Сама артистка так не считает. У нее прекрасные отношения с наследником, поэтому они могут говорить на любые темы.

А вы считаете Дубцова хорошей мамой?