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Батрутдинов перепел Бузову и получил восторженные отзывы в Сети

Поющая телеведущая предложила поклонникам исполнить ее новую композицию «Водица», но никто даже не предполагал, что талантом блеснет известный шоумен.

Батрутдинов перепел Бузову и получил восторженные отзывы в Сети
Тимур Батрутдинов перепел новый хит Ольги Буовой ФОТО: шоу "ЕСТЬ ВОПРОСЫ" на YouTube

Тимур Батрутдинов не только шутит, но еще и поет. Надо отметить, делает это он хорошо и может составить конкуренцию многим звездам на российской эстраде.  Недавно взгляд юмориста упал на новую композицию Ольги Бузовой «Водица».

Исполнительница представила свой хит летом 2019 года и предложила поклонникам записать свой вариант песни. Среди фанатов творчества Ольги оказался Батрутдинов, он исполнил хит Бузовой и сорвал овации в Сети.

Роликом поделилась Марина Кравец, резидент Comedy Club. Она оказалась поблизости и успела записать на видео исполнение хита Тимуром.

Пользователи похвалили исполнителя и в очередной раз предположили, что между Бузовой и Батрутдиновым могут быть теплые чувства.

Об их «дружбе на грани» говорят давно, пара даже успела побывать вместе на отдыхе в Таиланде, но продолжения эта поездка не получила. Оба официально отказываются подтверждать домыслы пользователей.

Но последние не собираются сдаваться так просто и регулярно находят новые поводы, чтобы обсудить личную жизнь певицы. Недавно ее обвинили в использовании фотошопа.  Фолловеры предполагают, что певица применяет специальные программы, чтобы улучшить свои формы, пишет сайт OA.

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Батрутдинов перепел Бузову и получил восторженные отзывы в Сети
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