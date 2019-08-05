Батрутдинов перепел Бузову и получил восторженные отзывы в Сети

Тимур Батрутдинов не только шутит, но еще и поет. Надо отметить, делает это он хорошо и может составить конкуренцию многим звездам на российской эстраде. Недавно взгляд юмориста упал на новую композицию Ольги Бузовой «Водица».
Исполнительница представила свой хит летом 2019 года и предложила поклонникам записать свой вариант песни. Среди фанатов творчества Ольги оказался Батрутдинов, он исполнил хит Бузовой и сорвал овации в Сети.
Роликом поделилась Марина Кравец, резидент Comedy Club. Она оказалась поблизости и успела записать на видео исполнение хита Тимуром.
Пользователи похвалили исполнителя и в очередной раз предположили, что между Бузовой и Батрутдиновым могут быть теплые чувства.
Об их «дружбе на грани» говорят давно, пара даже успела побывать вместе на отдыхе в Таиланде, но продолжения эта поездка не получила. Оба официально отказываются подтверждать домыслы пользователей.
Но последние не собираются сдаваться так просто и регулярно находят новые поводы, чтобы обсудить личную жизнь певицы. Недавно ее обвинили в использовании фотошопа. Фолловеры предполагают, что певица применяет специальные программы, чтобы улучшить свои формы, пишет сайт OA.