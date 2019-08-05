«Затролленная» подруга Маркл вернула удаленный снимок в бикини

Лучшая подруга Меган Маркл Джессика Малруни дала отпор «троллям», заново опубликовав свой снимок в бикини. Ранее она удалила фото, так как оно собрало множество негативных комментариев.
39-летняя стилист из Канады в минувшую пятницу, 2 августа, поделилась снимком в бикини во время своей поездки в Лас-Вегас. Однако после массированной атаки злопыхателей она «убила» фото.
Тем не менее, день спустя Малруни решила не поддаваться давлению и разместила снимок снова, заявив, что «гордится своим телом».
«Я убрала это фото, так как было слишком много «троллинга». Но сегодня я поняла, что мне наплевать», — начала она свой пост.
«Каждый день я тружусь над каждым аспектом моей жизни и я горжусь своим телом. Я горжусь той работой, которую делаю. Я горжусь, что у меня есть мотивация. Я горжусь всем. И если мы не можем гордиться собой, в чем тогда смысл? Больше никаких извинений», — завершила Джессика свою речь.