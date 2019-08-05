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«Его назвали в честь Ленина»: Лоза рассказал о прошлом Вилли Токарева

Свой псевдоним мэтр российского шансона придумал сам, а настоящее его имя было Вилен.

«Его назвали в честь Ленина»: Лоза рассказал о прошлом Вилли Токарева
Вилли Токарев/globallookpress.com

Российские музыканты скорбят по поводу безвременного ухода Вилли Токарева. Юрий Лоза рассказал изданию WomanHit.ru, каким был знаменитый шансонье. Оказывается, имя Вилли он себе придумал сам.

«Вообще-то при рождении его назвали в честь Владимира Ленина, и пусть он придумал себе имя Вилли, мы все обращались к нему исключительно Вилен Иваныч», — сообщил Лоза.

По словам композитора, в музыкальном цеху Токарева уважали всегда. В советские годы это был настоящий феномен: песни, которые творил шансонье в Америке, моментально преодолевали расстояние через океан и становились популярными в СССР. И это при том, что открыто слушать такую музыку было нельзя.

Лоза заметил, что в то время очень любили навешивать ярлыки на артистов. Так же произошло и с Токаревым, которого многие ошибочно воспринимали как полублатного. Вилли этот статус категорически не устраивал. Он считал себя эстрадным композитором и сильным поэтом. И хотел, чтобы именно так его видела публика. По словам Юрия Лозы, шансонье действительно был образованным и сильным музыкантом. Он мог с легкостью гастролировать с оркестрами и самыми различными коллективами.

Напомним, Вилли Токарев ушел из жизни в одном из московских онкологических центров 4 августа. Похоронят артиста 7 августа.

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«Его назвали в честь Ленина»: Лоза рассказал о прошлом Вилли Токарева
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