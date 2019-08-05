ЗВЕЗДЫ

На Пугачеву и Вайкуле обрушилась критика после их отпускного видео

Актриса Кристина Ануфриева возмутилась реакцией некоторых пользователей в Сети и отметила, что каждый имеет право расслабиться.

На Пугачеву и Вайкуле обрушилась критика после их отпускного видео
Пользователи обрушились с критикой на Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле ФОТО: Global Look Press

Уже неделю не утихает скандал вокруг Аллу Пугачевой и Лаймы Вайкуле. На звездных подруг обрушилась волна критики после видеоролика, который выложил на своей страничке Максим Галкин.

В принципе ничего криминального там не снято: певицы выпили после закрытия фестиваля в Юрмале и нетрезво пошутили «ниже пояса». С кем не бывает? Но, очевидно, поклонники не были настроены на веселый лад и сочли высказывания артистом «верхом неприличия»: «Ужас», «Я в шоке», «Девки с ума выжили».

Призыв к  морали и нравственности, который начал звучать на странице супруга Примадонны, многие его коллеги назвали беспардонностью.  Почитав эти упреки,  актриса Кристина Ануфриева не выдержала и вступилась за Примадонну.

«Люди, что с вами не так? Неужели никто из вас никогда не отдыхал и не выпивал?», — упрекнула злопыхателей Ануфриева.

Она считает, что Алла Пугачева может себе позволить расслабиться после тяжелого трудового дня, пишет сайт Dni.ru.

«Я сама работаю в этой сфере, и знаю, сколько и как приходится пахать. Когда уже валишься от бессилия, но продолжаешь работать. Расслабляться тоже надо», — отметила она  в комментариях.

 

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиЛайма Вайкуле

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На Пугачеву и Вайкуле обрушилась критика после их отпускного видео
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