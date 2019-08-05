Хайди Клум поделилась первым фото в роскошном свадебном платье

Хайди Клум (Heidi Klum) доказала, что даже после 40 лет можно найти сваю любовь. За плечами модели два неудачных брака, но год назад она повстречала молодого и обаятельного гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца (Tom Kaulitz). Они сразу влюбились друг в друга. А уже к концу года музыкант сделал предложение любви и сердца своей избраннице. Как оказалось, Том с детства считал немецкую супермодель идеалом женской красоты.

В феврале влюбленные расписались и устроили скромный праздник для близких, а уже в первых числах августа они закатили сначала предсвадебную вечеринку, а затем организовали пышное торжество с клятвами, танцами и множеством гостей в Италии. На этот раз Том и Хайди собрали всех на легендарной яхте Christina O, на палубу которой в свое время поднимались: Элизабет Тейлор, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро и даже Фрэнк Синатра.

На носу судна был установлен шатер. Все было украшено живыми цветами и тканью в белом и розовом цвете. Жених был неотразим в белоснежном костюме. А невеста поразила гостей своим платьем. Оно было пышным, с открытыми плечами и объемными рукавами. Тканья наряда была расшита узорами в виде цветов, а на голове модель красовалась длинная фата. В соцсети Клум поделилась первым фото с торжества. В кадре они слились с Томом в поцелуе.

«Мы сделали это, мистер и миссис Каулитц», — написала она.

Поклонники были невероятно счастливы за 46-летнюю Хайди. Они пожелали влюбленным счастья. Правда, из-за объемного платья невесты, многие решили, что модель беременна. Эти слухи появились еще полгода назад. Тогда модельер Вольфганг Йооп заявил об интересном положении Клум, утверждая, что об этом по секрету ему сообщил возлюбленный девушки. Однако пока слухи так и не подтвердились.

Напомним, что от прошлых отношений у Хайди подрастает четверо детей: 15-летнюю Элен, 14-летнего Генри, 12-летнего Йохана и 9-летнюю Лу. Все они давно подружились с ее новым избранником и тоже присутствовали на свадьбе.

А вам нравится эта пара?