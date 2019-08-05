Ведущая «Квартирного вопроса» Наталья Мальцева отпраздновала 50-летие

5 августа телеведущая Наталья Мальцева отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Напомним, женщина стала известной, как ведущая программы «Квартирный вопрос», сейчас у нее собственное шоу на НТВ. В интервью изданию Woman’s day журналистка призналась, что очень не любит отмечать день рождения и готова проводить его максимально тихо.

«Большие праздники никогда не затеваю. Это просто мучение. Настолько устаю от общения, людей. Для меня лучший праздник — это нырнуть куда-то в нору и провести время тихонько, желательно в лесу», — поделилась Наталья.

Возраста Мальцева практически не ощущает, говорит, что внутри остается тем же человеком, который вроде бы только вчера окончил школу.

Ведущая рассказала, что героев для первого выпуска «Квартирного вопроса» искала по знакомым. В итоге ими стали ее друзья, которые только что купили жилье. На съемках, бывало, она сама помогала рабочим — убиралась за ними. Первые соратники ведущей были не самыми образцовыми людьми — могли и хозяйский алкоголь в квартире выпить. Сейчас, конечно, с Натальей сотрудничают профессиональные ремонтники.

«Мы за год отделываем, практически, многоквартирный дом!», — похвасталась она.

Добавим, что Мальцева замужем за бизнесменом, владеющим компанией по производству мебели. В 2003 году у них родился сын Михаил. Ранее был период, когда Наталья оставила работу на ТВ из-за борьбы с раком.

А вы отдали бы свое жилье в руки специалистов «Квартирного вопроса»?