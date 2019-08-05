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«Злопыхатели, вы в своем уме?»: Алесия Войс осудила критиков Бориса Моисеева

Молодая певица заступилась за исполнителя после того, как в Сети на него посыпались упреки за появление на фестивале в Юрмале.

«Злопыхатели, вы в своем уме?»: Алесия Войс осудила критиков Бориса Моисеева
Исполнитель переснес инсульт и не планирует возвращаться на сцену. ФОТО: Global Look Press

Борис Моисеев уже девять лет не выходит на сцену. После инсульта он ведет домашний образ жизни и крайне редко появляется на публике. Исключение певец сделал для фестиваля в Юрмале.

Фото исполнителя быстро разошлись по сети и пользователи обрушились с критикой на артиста, а заодно и друг друга. Одни упрекнули Моисеева в том, что он решился на подобный визит, другие ругают авторов снимка, так как неэтично выставлять на всеобщее обозрение больного человека.Нашлись и те, кто не стеснялся в выражениях и эпитетах. Последние так взбесили молодую певицу Алесию Войс, что она взорвалась гневным комментарием в их адрес.

«Злопыхатели, вы в своем уме? Как вы можете обсуждать и осуждать человека, зная, что Борис Михайлович перенес тяжелую болезнь? Какая вам разница, как он выглядит? Имейте уважение! Он прекрасный хореограф, постановщик, заслуженный артист России. А заболеть может каждый из нас, в любом возрасте. Борис Михайлович, я вам желаю только скорейшего выздоровления!», — цитируют «Дни.ру» слова вокалистки.

Напомним, у в 2010 году у Моисеева случился инсульт. У него парализовало одну сторону тела. Но постепенно он выкарабкался, и теперь старается максимально следить за своим здоровьем. Но на сцену больше не выходит.

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Борис Моисеев

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«Злопыхатели, вы в своем уме?»: Алесия Войс осудила критиков Бориса Моисеева
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