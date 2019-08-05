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Моменты прошлого: Токарев рассказывал, почему ему не нравился образ жизни второй жены

По словам музыканта, он оставил женщине квартиру вместе с мебелью.

Моменты прошлого: Токарев рассказывал, почему ему не нравился образ жизни второй жены
Вилли Токарев не смог ужиться со второй женой/globallookpress.com

Программа «Судьба человека» на канале «Россия-1» была посвящена певцу Вилли Токареву, который скончался 4 августа. Ранее он был гостем Бориса Корчевникова, где рассказывал о своей личной жизни.

Вилли Токарев. Фото
Вилли Токарев не смог ужиться со второй женой/globallookpress.com

По словам музыканта, свою вторую супругу Светлану Радушинскую он встретил в 1990 году, когда вернулся на гастроли в родную страну из Америки. По его словам, в те годы он с успехом давал концерты от Украины и до Камчатки. Везде были полные залы поклонников. Он смог очень серьезно заработать на тех концертах.

«Это было то состояние, когда чувство побеждает рассудок. От Светланы у меня родился сын. Но вместе мы смогли быть только четыре года. Она позже приехала в Америку ко мне. Начала вести образ жизни, который мне совсем не нравился. Были какие-то непонятные звонки от поклонников. Я понял, что опять ошибся. Оставил при расставании жене квартиру и всю мебель», — заметил музыкант. Кстати, его жена так и осталась жить в США.

Как сказал певец, он считал, что сможет сделать из супруги другого человека. Но со временем понял, что ему рядом с ней просто скучно и неинтересно жить. Тогда музыкант решил для себя, что нуждается в другом человеке.

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Тэги:

АмерикаБорис КорчевниковВилли ТокаревПрограмма "Судьба человека"Светлана Радушинская

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Моменты прошлого: Токарев рассказывал, почему ему не нравился образ жизни второй жены
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