Кристина Асмус призналась, что приехала на Мальдивы подышать

Актриса рассказала, что ее супруг Гарик Харламов «окунается в море один раз в пятилетку».

Известная актриса и супруга популярного юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус сейчас принимает солнечные ванны на Мальдивах. В этот чудесный жаркий край она прилетела вместе с дочерью Анастасией. А глава семейства, то бишь артист Харламов, остался в Москве, где активно занят в съемках сразу в двух проектах.

Тем временем Асмус поделилась своими ощущениями от начавшегося отпуска.

«Если выбирать радикально — плавать или загорать, то я за загорать.️ Причём, у меня нет такого фана загореть как можно сильнее, чтоб на подольше хватило. Мне просто нравится сам процесс — греться, думать о всяком, слушать волны. А купаться хоть и люблю, но на отдыхе лень», — рассказала Асмус в Instagram.

По словам знаменитости, бывало и такое, что она за весь отпуск всего пару раз на море купаться приходила.

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«Главное же дышать. Но в этот раз не так, в этот раз я — мощь! За 4 дня аж целых два раза окунулась️… К слову, Гарик окунается в море один раз в пятилетку, так что я ещё ничего» — призналась звезда.