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Кай Метов опубликовал фото с исхудавшей Мариной Хлебниковой

Артисты вместе гастролируют по Краснодарскому краю.

Кай Метов опубликовал фото с исхудавшей Мариной Хлебниковой
iМарина Хлебникова/nstagram.com/marina_hlebnikova_official/?hl=ru

Бурю эмоций у подписчиков вызвало свежее фото Кая Метова с Мариной Хлебниковой, которое он выложил у себя в Instagram. Несмотря на сообщения в СМИ, которые говорили о том, что певица приходит в себя, любимица публики по-прежнему болезненно худа и выглядит уставшей.

На снимке запечатлено небольшое застолье старых друзей в Сочи. На столе – еда и пачка женских сигарет. Кай и Марина делают селфи, оба улыбаются, но улыбка у певицы выглядит несколько натянутой. Судя по хэштегам, артисты будут вместе выступать на сочинской «Дискотеке 90-х».

И первый же комментарий под фото от некой Натали обращает внимание на состояние Хлебниковой: «А что с Мариной? У нее анорексия?». Практически все остальные – примерно в том же духе. Правда нашлись и те, кто деликатно решил не замечать изъянов во внешности некогда звезды российской эстрады. «Это люди, на которых приятно посмотреть… Без лишней показухи, простые в общении. Здоровья и сил вам!» — к примеру, написала девушка по имени Любовь.

Напомним, Марина Хлебникова долго переживала из-за смерти мужа Антона Логинова, перестала следить за собой, потеряла аппетит и впала в депрессию. Достаточно долго звезда 90-х не хотела ни с кем общаться. Однако на шоу «Привет, Андрей!» она все-таки выбралась, после этого появилось много слухов о ее алкогольной зависимости, которые, впрочем, не подтвердились. Этот выход на публику привел ее немного в себя, певица стала общаться с друзьями и даже развернула небольшую гастрольную деятельность.

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Кай Метов опубликовал фото с исхудавшей Мариной Хлебниковой
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