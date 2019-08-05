Григорьев-Аполлонов заявил о готовности простить жене измену

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов заявил, что готов простить своей супруге измену. По словам певца, ни для него, ни для его супруги не стало сюрпризом их расставание. За последние годы они поостыли друг к другу и все пришло к логическому завершению. При этом он заметил, что любит жену так же, как в первый день знакомства. Он очень переживал их расставание.

По словам Андрея Григорьева-Аполлонова, долгие годы он был счастлив около своей супруги. Их брак основывался на любви и уважении друг к другу. Музыкант заметил, что в противоположном поле ценит красоту, сексапильность и чувство юмора. Что касается его друзей, то их не выбирают. Он ценит их за то, какие они есть. Они находятся в зоне понимания его жизни.

Солист «Иванушек» в то же время не верит в дружбу между мужчиной и женщиной без секса. Вот после полового акта, как он считает, мужчина и женщина вполне могут стать хорошими друзьями.

Рассказал музыкант и о своих детях. Старший сын Иван предпочитает игровые виды спорта. При этом в будущем он хочет стать спортивным агентом. А вот младший играет в первом звене команды из детской школы ЦСКА. Причем попал он туда без всякого блата. Сыновья певца живут с ним, но когда он уезжает на гастроли, то переезжают к маме, сообщает «СтарХит».

Отметим, что несколько месяцев назад стало известно, что супруга Григорьева-Аполлонова Марина Банкова стала жить с баскетболистом команды «Химки» Андреем Зубковым. Поговаривают, что она перевезла к нему и своих детей.