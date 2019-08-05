Волочкова в мини-бикини продемонстрировала «сплетникам» филейную часть тела

Анастасия Волочкова в августе отправилась в долгожданный отпуск. Балерина остановилась в гостях у друзей на их вилле в Греции. Теперь каждый день она публикует фото и видео то с побережья, то с водной прогулки на яхте.

Этим летом артистка так много работала, что сбросила несколько лишних килограммов. Она соблюдает диету, чтобы не поправиться, а также хвастается подтянутой фигурой, надевая откровенные купальники.

Уже долгое время Анастасия отключает комментарии к своим постам. В интервью для Teleprogramma.pro артистка рассказывала, что ей некогда читать негативные высказывания. При этом ей надоело натыкаться на комментарии завистников и злопыхателей. 5 августа артистка вновь опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в мини-бикини. Она позировала в бассейне, демонстрируя подтянутые ягодицы и прокачанную спину.

«Я не просто думаю, а знаю, что все мои перемены — к победам и к более яркой жизни! Хотя куда уж ярче… Но, значит, есть куда… А всё, что обо мне судачат и сплетничают, слышит только моя красивая и стройная попа (как говорила Фаина Раневская)», — написала Волочкова.

По всей видимости, хейтеры все еще не дают ей спокойно жить. Она ведет роскошный образ жизни и то и дело демонстрирует свой шпагат, который даже попал в книгу рекордов Гиннеса. Пользователи Сети критикуют ее, так как считают, что балерина кичится тем, что богата и знаменита.

Отметим, что уже больше 10 месяцев Волочкова хранит в тайне имя своего нового возлюбленного. Все ее предыдущие романы не увенчались успехом, поэтому теперь она бережет свое счастье. При этом периодически артистка публикует фото с избранником, на которых не видно его лица. Однажды она обмолвилась, что он очень красивый.

А вам нравится фигура Волочковой?