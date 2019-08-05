У оголтелых фанатов появился шанс стать соседями Кейт и Уильяма

Герцог и герцогиня Кембриджские проживают в Энмер Холле, расположенном на западе графства Норфолк. И именно там сдается в аренду коттедж.

У поклонников королевской семьи появился шанс стать соседями принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На сайте агентства по недвижимости появилось объявление о сдаче в аренду коттеджа с двумя спальнями. Дом расположен всего в нескольких метрах от особняка Энмер Холл.

В описании говорится, что снять жилье можно за 700 фунтов стерлингов в месяц (более 55 тысяч рублей). Коттедж, который недавно был отремонтирован, сдается без мебели, но зато рядом с ним имеется парковка и «большой сад».

Однако владельцев кошек просят не беспокоиться. В объявлении сказано, что владельцы дома придерживаются строгой политики «никаких котов». Тем не менее, по отношению к собакам они более лояльны и готовы рассмотреть кандидатов с четвероногими друзьями.

Кроме этого, на сайте агенства по недвижимости говорится, что приоритет отдается тем, кто живет и работает поблизости.

Крошечная деревенька Энмер насчитывает всего 29 домов и 63 жителя. При этом 13 домов сдаются в наем на территории королевского поместья. Исторически сложилось, что те, кто живет поблизости, обычно работают в особняке Энмер, пишет The Sun.