«Молюсь о тебе»: Лобода так и не смирилась со смертью Ирины Бережной

Светлана Лобода этим летом много путешествует. Она старается не только работать, но и максимум времени уделять дочкам. Она берет их с собой на вечеринки и всегда окружает себя верными и преданными друзьями.

Несмотря на большую загруженность, певица не забыла, что 5 августа 2017 года в ДТП погибла ее подруга, общественный деятель Ирина Бережная. Она почтила ее память и опубликовала архивное фото.

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В кадре Лобода в черном элегантном платье позирует с Бережной на светском мероприятии. «Любимая девочка… наша птица… Где паришь ты сейчас, хорошо ли там тебе… без нас? Так тебя не хватает… Молюсь о тебе … люблю…» — написала артистка. Она дала понять, что так и не смирилась с утратой. Поклонники присоединились к ее словам. Многие отметили, что им тоже не хватает этой сильной женщины.

«Не грустите, пожалуйста. Всевышний забирает к себе лучших людей», «Очень мужественная и достойная девочка, ее не хватает стране. Царство небесное», «Отважная, смелая… не боялась ничего… помолись там за нас…», «Какая она красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Бережной было 36 лет, когда она умерла. Политический деятель Украины ехала в машине с водителем и дочкой между хорватскими населёнными пунктами Масленица и Поседарье, когда транспортное средство врезалось в столб. Ирина и водитель погибли на месте, а ее дочка получила травмы, поэтому была доставлена в больницу. Отметим, что девушка была крестной матерью дочери певицы Ани Лорак — малышки Софии. Также она плотно общалась и с другими звездами отечественного шоу-бизнеса.