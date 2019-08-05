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Сергей Лазарев представил романтичный клип о любви

Певец в новом видео показал Майами не с привычной радужной стороны.

Сергей Лазарев представил романтичный клип о любви
Сергей Лазарев/instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев опубликовал на YouTube канале и на своей странице в соцсети новый клип. Музыкант не стал «заморачиваться» со спецэффектами и усложненными идеями, а рассказал простую историю любви.

Действие видео о том, как парень нашел и потерял в городе неоновых огней девушку. На кадрах ролика Лазарев гуляет по улицам, мчится в красном кабриолете по побережью, страдает в одиночестве в гостинице…

«Получилось невероятно атмосферное и живое видео! Вне тренда на треш и юмор! Я решил показать Майами не веселым и беззаботным, а немного грустным и одиноким. Ничего не радует, если нет любви. Берегите любовь и никогда не отпускайте, если любите», — обратился к поклонникам певец в Instagram.

Подписчики исполнителя в соцсети в целом положительно отреагировали на премьеру, высказавшись в том духе, что на красавчика певца не только приятно смотреть, его приятно и слушать. «Стильно, красиво», «Классный клип», «Нравится песня», — заявили фанаты в комментариях.

Естественно, нашлись и критики, посчитавшие мини-фильм неоригинальным, лишенным изюминки. «Хочется увидеть клип как искусство, небольшой киношедевр. Что-то принципиально новое, стильное, концептуальное. Тем более что вы это можете. Ну, а это опять просто красивенькое видео под красивенькую песенку», — скептически высказался один из подписчиков.

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Сергей Лазарев представил романтичный клип о любви
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