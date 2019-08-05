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Бритни Спирс использовала возможность сфотографироваться со своими детьми

Сыновья певицы уже подросли и не очень любят попадать в кадр.

Бритни Спирс использовала возможность сфотографироваться со своими детьми
Бритни Спирс прогулялась со своими детьми по Диснейленду. Фото: ImagePressAgency/face to face

Известная на весь мир певица Бритни Спирс посетила Диснейленд вместе со своими детьми. Скандальная артистка пришла в восторг от семейной прогулки и от возможности сделать общее фото с сыновьями.

«Мои мальчики теперь стали старше, и поэтому им не нравится, когда их фотографируют. Так что я была в восторге сегодня, когда они согласились!» — написала артистка, выложив снимок в Instagram.

Отметим, что радость Бритни вызвана тем, что она не живет с детьми, а платит алименты своему бывшему супругу — рэперу Кевину Федерлайну. Они поженились в 2004 году, и вскоре у них родились два мальчика: Шон и Джейден. Правда, уже в 2007-ом супруги развелись и началась судебная тяжба за право воспитывать детей. После этого последовал период, когда певица стала вызывать подозрения в своих материнских способностях из-за якобы употребления запрещенных препаратов и аморального поведения. В итоге суд встал на сторону отца и передал право опеки ему.

Сейчас у 37-летней певицы новый бойфренд, на несколько лет младше нее. Недавно ее заподозрили в третьей беременности.

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Бритни Спирс использовала возможность сфотографироваться со своими детьми
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