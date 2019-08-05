ЗВЕЗДЫ

Вся в отца: дочь Киркорова испытала экстремальные аттракционы

Во французском луна-парке Azur Park 7-летняя Алла-Виктория отличилась бесстрашием. В отличие от своего брата Мартина, девочка обожает экстрим.

Вся в отца: дочь Киркорова испытала экстремальные аттракционы
Филипп Киркоров/скриншот видео из сторис instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Похоже, что дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория характером в отца. Она, как и король российской поп-сцены, просто обожает экстремальные аттракционы. Видео, которые регулярно выкладывает в Instagram Киркоров, – тому подтверждение.

На сей раз подписчики Филиппа наблюдали в его сторис, как Алла-Виктория, надев на себя специальный крылатый костюм Бэтмена, бесстрашно пошла осваивать один из самых рискованных аттракционов во французском луна-парке Azur Park.

Алла-Виктория в костюме. Фото
Алла-Виктория в костюме/скриншот видео из сторис instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Ее подцепили цепями к каруселям, подняли в воздух и стали крутить на бешеной скорости. Девочка даже не пикнула, с радостью изображая полет летучей мыши. Перед этим она не преминула заявить в кадр, что папа не стал кататься, потому что испугался. Кстати, на этих каруселях можно было покружиться и другим способом – просто сидя в кресле, но Алла предпочла тот, что пострашнее.

Алла-Виктория на карусели. Фото
Алла-Виктория на карусели/скриншот видео из сторис instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

После того, как дочь знаменитости покружилась, она спокойно обула туфельки и пошла к другому, не менее страшному развлечению. Алла забралась в аттракцион под названием «Центрифуга», которая за счет использования центробежной силы выталкивает людей из огромной чаши, поднимая их в воздух. Дочь Киркорова оказалась единственной желающей испробовать развлечение в деле. И только после того, как малышка пошла на второй заход, к центрифуге набежали желающие испытать те же чувства. Отметим, что Мартин все это время со скучающим видом наблюдал за сестрой. Судя по всему, сын у Киркорова гораздо осторожнее дочери.

Алла-Виктория на центрифуге. Фото
Алла-Виктория на центрифуге/скриншот видео из сторис instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Напомним, Киркоровы сейчас отдыхают на Лазурном побережье. Король российской эстрады не отпускает семилетних отпрысков ни на шаг, водит их в парки, рестораны и на вечерние шоу. Путешествовать они предпочитают на личном самолете.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачева и Филипп КиркоровАлла-Виктория Киркоровадети КиркороваМартин Киркоровновые фото КиркороваФилипп КиркоровФилипп Киркоров последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вся в отца: дочь Киркорова испытала экстремальные аттракционы
Интересно?
Поделись с друзьями: