Вся в отца: дочь Киркорова испытала экстремальные аттракционы

Похоже, что дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория характером в отца. Она, как и король российской поп-сцены, просто обожает экстремальные аттракционы. Видео, которые регулярно выкладывает в Instagram Киркоров, – тому подтверждение.

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На сей раз подписчики Филиппа наблюдали в его сторис, как Алла-Виктория, надев на себя специальный крылатый костюм Бэтмена, бесстрашно пошла осваивать один из самых рискованных аттракционов во французском луна-парке Azur Park.

Ее подцепили цепями к каруселям, подняли в воздух и стали крутить на бешеной скорости. Девочка даже не пикнула, с радостью изображая полет летучей мыши. Перед этим она не преминула заявить в кадр, что папа не стал кататься, потому что испугался. Кстати, на этих каруселях можно было покружиться и другим способом – просто сидя в кресле, но Алла предпочла тот, что пострашнее.

После того, как дочь знаменитости покружилась, она спокойно обула туфельки и пошла к другому, не менее страшному развлечению. Алла забралась в аттракцион под названием «Центрифуга», которая за счет использования центробежной силы выталкивает людей из огромной чаши, поднимая их в воздух. Дочь Киркорова оказалась единственной желающей испробовать развлечение в деле. И только после того, как малышка пошла на второй заход, к центрифуге набежали желающие испытать те же чувства. Отметим, что Мартин все это время со скучающим видом наблюдал за сестрой. Судя по всему, сын у Киркорова гораздо осторожнее дочери.

Напомним, Киркоровы сейчас отдыхают на Лазурном побережье. Король российской эстрады не отпускает семилетних отпрысков ни на шаг, водит их в парки, рестораны и на вечерние шоу. Путешествовать они предпочитают на личном самолете.