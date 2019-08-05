ЗВЕЗДЫ

61-летняя Юдашкина на каникулах в Израиле повидалась со свекровью

В отпуск супруга именитого модельера отправилась с дочкой Галиной и внуками.

61-летняя Юдашкина на каникулах в Израиле повидалась со свекровью
Марина Юдашкина (Фото: Globallookpress.com)

Этим летом Марина Юдашкина успела побывать в Турции. А вот уже августовские каникулы возлюбленная дизайнера решила провести вместе с близкими в Израиле. Супруга Валентина Юдашкина договорилась о встрече с мамой модельера — Раисой Петровной. Женщина поддерживает теплые доверительные отношения со свекровью, которая очень привязана к своей внучке Галине и маленьким правнукам — Анатолию и Аркадию.

В Instagram Марина Юдашкина поделилась семейным кадром. На фото она запечатлена с дочкой и Раисой Петровной. Для импровизированной фотосессии 61-летняя супруга Валентина Абрамовича выбрала белое платье-халат. Любопытно, что Марина Юдашкина на голову выше своей свекрови.

Марина Юдашкина с дочкой Галиной и свекровью Раисой Петровной (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

К слову, к Раисе Петровне избранница модельера обращается не иначе как к маме. Настолько две женщины сроднились за эти годы.

«Встреча с мамулей», — подписала совместный снимок супруга модельера.

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Валентин Юдашкинзвездный стильМарина Юдашкина

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61-летняя Юдашкина на каникулах в Израиле повидалась со свекровью
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