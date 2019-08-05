61-летняя Юдашкина на каникулах в Израиле повидалась со свекровью

В отпуск супруга именитого модельера отправилась с дочкой Галиной и внуками.

Этим летом Марина Юдашкина успела побывать в Турции. А вот уже августовские каникулы возлюбленная дизайнера решила провести вместе с близкими в Израиле. Супруга Валентина Юдашкина договорилась о встрече с мамой модельера — Раисой Петровной. Женщина поддерживает теплые доверительные отношения со свекровью, которая очень привязана к своей внучке Галине и маленьким правнукам — Анатолию и Аркадию.

В Instagram Марина Юдашкина поделилась семейным кадром. На фото она запечатлена с дочкой и Раисой Петровной. Для импровизированной фотосессии 61-летняя супруга Валентина Абрамовича выбрала белое платье-халат. Любопытно, что Марина Юдашкина на голову выше своей свекрови.

К слову, к Раисе Петровне избранница модельера обращается не иначе как к маме. Настолько две женщины сроднились за эти годы.