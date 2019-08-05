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Очередная годовщина: Катя Лель поблагодарила супруга за 14 лет любви

Певица помнит тот день, когда она познакомилась с будущим мужем.

Очередная годовщина: Катя Лель поблагодарила супруга за 14 лет любви
Катя Лель помнит день знакомства со своим мужем. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

5 августа певица Катя Лель выложила в Instagram трогательный пост о своем супруге Игоре Кузнецове. Артистка отметила, что в этот день исполняется ровно 14 лет, как она познакомилась с этим мужчиной, и все эти годы в их семье царит любовь и взаимопонимание.

«Достаточно немаленький срок! Благодарю за чудо — нашу доченьку! За то, что мы есть друг у друга! Люблю тебя, дорогой!» — написала певица.

Она опубликовала сразу несколько фотографий со своим мужем в разные периоды их совместной жизни. Напомним, Екатерина и Игорь поженились в октябре 2008 года, а через полгода у них родилась дочь Эмилия. Муж артистки хочет, чтобы девочка пошла по стопам матери, а сама Лель считает, что это очень сложно, хотя она не будет отговаривать дочь, если та устремится на сцену.

Отметим, что певица помнит все знаковые даты своей семьи и часто делает о них трогательные посты в социальных сетях.

А вы тоже храните в памяти подобные даты?

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Очередная годовщина: Катя Лель поблагодарила супруга за 14 лет любви
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