Недавно ставшая мамой Ирина Медведева продемонстрировала стройную фигуру

Ирина Медведева прославилась благодаря скетч-шоу «6 кадров». Актриса десять лет назад вышла замуж за певца Руслана Алехно, но прожили вместе они лишь два года. Свою любовь девушка встретила в лице французского бизнесмена Гийома. Они сыграли свадьбу в 2018 году, а спустя год девушка подарила избраннику наследника. Первенца артистка родила в Париже 19 июня. Его имя пока держится в тайне от поклонников.

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Впервые Ирина показала, как выглядит после родов, когда отправилась на прогулку с наследником. Тогда она облачилась в платье oversize, показав стройные ноги. А в августе в Париж приехала ее подруга Нюша — вместе с супругом они отмечают годовщину свадьбы. Девушки встретились и сделали снимки на фоне Эйфелевой башни. Поклонники удивились, как актриса похудела всего за полтора месяца.

В кадре Медведева позирует в черном облегающем платье с глубоким декольте. Этот наряд идеально подошел для похода в ресторан, где Нюша решила отпраздновать бумажную свадьбу. Не исключено, что Ирина смогла так быстро похудеть из-за экстремальной жары, которая царит во Франции не первую неделю. Ранее она жаловалась, что не переносит экстремальные погодные условия. А при жаре в 40 градусов она может только лежать и пить воду.

Пока артистка намерена оставаться на родине мужа. Там она наслаждается материнством, но в будущем женщина планирует вернуться на родину и продолжить работать. А пока все внимание Медведева переключила на сына. 36-летняя актриса не может поверить своему счастью. Ранее она призналась, что они с супругом теперь имеют все те «радости», которые есть у новоиспеченных родителей. Ирина с удовольствием прислушивается к советам, которые ей дают поклонники, так как роль мамы для нее в новинку.

А вам нравится фигура звезды скетч-шоу «6 кадров»?