Яхта, озеро, форель: Нетребко красиво отдохнула с мужем

Звезда мировой оперы и наша соотечественница Анна Нетребко щедро делится с подписчиками сюжетами из жизни. На странице актрисы в социальной сети появился подробный фотоотчет о поездке Анны, ее супруга Юсифа Эйвазова и сына Тьяго на Зальцбурский фестиваль. Анна успела и выступить на площадке одного из крупнейших музыкальных событий, и отдохнуть в замке на берегу красивейшего озера.

Анна выложила снимки и видео, ярко иллюстрирующих жизнь семьи в Зальцбурге и его окрестностях. Семья обосновалась в одном из старинных замков на берегу богатого озерами Зальцкаммергута, который входит в шестерку лучших в Европе «форельных» маршрутов.

На обед семье готовили рыбу, все вместе путешественники плавали на яхте по озеру в окружении холмов и лесов. На снимках Анна выглядит вполне по-домашнему, «не вылезая» из любимого летнего сарафана с оборками.

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На одном из роликов Анна отъезжает с супругом на авто от концертного зала, на сцене которого они с мужем выступили. Напомним, в этом году Зальцбургский фестиваль проходит с 20 июля по 31 августа. Он основан в далеком 1920 году и считается одним из самых престижных в мире. За 43 дня на Зальцбургском фестивале зрители посетят 199 спектаклей и концертов.