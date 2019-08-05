Меган Маркл оказалась не первой мулаткой в королевской семье

Меган Маркл считают первой королевской особой смешанного расового происхождения в британской королевской семье.

Однако, как оказалось, это не так. Выяснилось, что первой королевой-мулаткой стала Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, жившая в 18 веке.

У Шарлотты, которая была большой поклонницей классической музыки, были темнокожие родственники в португальской королевской семье.

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Историк Марио Де Вальдес, рассказал, что на портретах королева выглядит иначе.

«Так как портреты Шарлотты имели и политическое значение, художники тех времен были вынуждены смягчать или же вовсе «стирать» нежелательные черты, указывающие на африканское происхождение Ее Величества», — пояснил он.

Королева София Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая (1744-1818) была младшей дочерью герцога Карла Людвига Фридриха Мекленбург-Стрелицкого и герцогини Елизаветы Альбертины Саксонской.

В 1761 году она вышла замуж за Георга III и в этом браке родилось 15 детей. Шарлотта была бабушкой будущей королевы Виктории, — пишет Mirror.