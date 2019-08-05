«Не пытайтесь повторить!»: Волочкова показала поперечный шпагат на катере

Отправляясь в очередной отпуск, 43-летняя Анастасия Волочкова не забывает напомнить верным почитателям о своей многолетней традиции. Балерина всюду демонстрирует фирменные вертикальные и поперечные шпагаты. Знаменитость уже измеряла длину бассейна на греческой вилле друзей. А на этот раз артистка продемонстрировала растяжку на катере. В комментариях к свежему снимку Анастасия обратилась к поклонницам, призвав их не повторять этот опасный трюк.

В кадре Волочкова запечатлена в джинсовых мини-шортиках и лазурном лифе от купальника. На отдыхе в Греции балерина не упустила случая продемонстрировать растяжку и гибкость.

«Этот кадр был сделан на ходу катера… Не пытайтесь повторить мой опыт!!» — обратилась к подписчикам артистка, подметив, что для нее это вполне «привычное состояние».

Ранее Анастасия Волочкова представила премьеру спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Экс-возлюбленная Сулеймана Керимова не пропускала ежедневных изнуряющих тренировок, готовясь к выступлению. Одной из первых постановку увидела 13-летняя Ариадна. Сама Волочкова поблагодарила дочку за поддержку, отметив, что не перестает гордиться своей наследницей. Дочка балерины увлекается конным спортом, а также уличными видами танцев.