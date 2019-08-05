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Екатерину Андрееву доставили на ледник в южной Исландии на вертолете

Телеведущая призналась, что холод здесь начинает пробирать от кончиков пальцев до макушки.

Екатерину Андрееву доставили на ледник в южной Исландии на вертолете
Екатерина Андреева/instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

57-летняя Екатерина Андреева широко анонсировала на своих аккаунтах в социальных сетях путешествие в Исландию, обещая подписчикам делиться подробностями и впечатлениями. Свое слово телеведущая сдержала: ее поклонники уже немало узнали об Исландии. В один из дней Екатерина побывала на огромном леднике на юге страны, куда можно попасть только на вертолете. Андреева опубликовала фото и видео на фоне вертолета и ледника.

«Нереальное чувство — стоять на самой высокой родниковой точки Исландии», — говорит на видео Екатерина.
Ледник находится в южном регионе Исландии, как и многие другие известные достопримечательности этой страны, их более тридцати.

«На краю Земли и Ледника. Там, где небо сливается со льдом и приправляется чуть-чуть пеплом от вулканов, чуть-чуть Солнцем, чуть-чуть нашими мыслями… Куда добраться можно только на вертолете и по-другому никак. Где пейзаж похож на инопланетный, и где тихо-тихо, ни одной живой души. Холод начинает пробирать от кончиков пальцев до макушки по прямой», — призналась Андреева в Instagram..

Подписчики поблагодарили Екатерину за подробные отчеты, а те, кто уже побывал на ледниках Исландии, подтвердили верность ее ощущений. «Да, Катюша, как Вы правы. Ледники живые, у них свои голоса, свое движение, своя жутковатая энергетика, это другой мир», — написал один из подписчиков.

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Екатерина АндрееваИсландиятелеведущая

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Екатерину Андрееву доставили на ледник в южной Исландии на вертолете
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