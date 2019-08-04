Елена Захарова выбирает между булочками и утренними пробежками

43-летняя актриса Елена Захарова обратилась к своим поклонникам за советом. Выложив фото со стройными ногами, артистка спросила, что ей лучше делать по утрам во время отпуска.

«Каждое утро думаю: может, начать день с пробежки. А следующая мысль — лучше в булочную за свежими круассанами и багетом», — поделилась она.

Большинство подписчиц актрисы высказалось за круассаны, но одна из них нашла компромиссный вариант и предложила быстро бегать в булочную.

Некоторые поклонники Захаровой удивляются: зачем ей вообще какие-то тренировки — фигура артистки и так вызывает восхищение. Этим летом она успела пощеголять в бикини, чем порадовала своих подписчиков в соцсетях.

Напомним, в своей жизни Елена Захарова пережила большую трагедию: в 2011 году у нее умер ребенок, которому не исполнилось и годика. В 2017-ом актрисе все-таки удалось удачно родить, однако, показывать девочку в социальных сетях она не спешит.

А вы с чего начинаете свое утро?