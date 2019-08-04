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Тимати пошутил о своем одиночестве в шикарном самолете

После шикарного отдыха в Турции рэпер вспомнил о том, как хорошо путешествовать с приятелями.

Тимати пошутил о своем одиночестве в шикарном самолете
Тимати оставил в социальной сети ироничный пост. Фото: City News Moskva/Global Look Press

Возвращаясь с роскошного отдыха в Турции, рэпер Тимати оригинально пошутил сам над собой. «Мистер Блэкстар» выложил в Instagtam фотографию, как он обедает в частном самолете, при этом в салоне лайнера больше никого нет.

«Все-таки здорово иногда собрать компанию лучших друзей и рвануть куда-нибудь вместе, толпой», — подписал снимок артист.

Поклонники Тимати тут же догадались, в чем здесь ирония — кампанию друзей-то рэпер с собой и не брал, отдыхал один, наслаждаясь роскошью. Подруга популярного исполнителя Анастасия Решетова сейчас готовится к родам, а его коллеги по цеху один за другим со скандалами покидают лейбл Blackstar.

В комментариях под фото подписчики Тимати оставляют едкие комментарии о том, что друзей-то у него и нет, зато есть много денег. Напомним, недавно рэпер отметился скандалами со своими, уже бывшими, соратниками — Егором Кридом и L’One, с которыми сотрудничал много лет и выпустил множество совместных хитов.

А вы бы выбрали отдых на дорогом курорте в одиночестве или бюджетный выезд с друзьями на природу?

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звездный отдыходиночествосамолетТимати

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Тимати пошутил о своем одиночестве в шикарном самолете
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